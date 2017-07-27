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Главный тренер АЕКа: «Мы добились хорошего задела перед ответной игрой, но в Беларуси нас ждет очень непростой поединок»

28.07.2017 08:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер АЕКа Иманоль Идьякес прокомментировал результат первого матча против минского «Динамо» (2:0).

«Я доволен результатом матча. Команда играла очень хорошо. Мы смогли победить хорошего соперника.

Считаю, что мы добились хорошего задела перед ответной игрой. Однако, в Беларуси нас ждет очень непростой поединок. Через неделю нам нужно сыграть так же хорошо, чтобы пройти в следующий раунд. Посмотрим, будем ли менять тактические схемы. Наша игра основана на владении мячом, лучший способ добиться результата – атаковать», – сказал Идьякес.

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Теги: Минск
 
 
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Главный тренер АЕКа Иманоль Идьякес прокомментировал результат первого матча против минского «Динамо» (2:0).

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