Дмитрий Басков: «Российские возможности портят белорусских хоккеистов»

Директор школы минского «Динамо» Дмитрий Басков в интервью корреспонденту «Прессбола» Вячеславу Федоренкову рассказал, как бороться с уходом молодых талантов в Россию.

– Даже почти абсолютный, по национальным меркам, админресурс не позволит справиться с еще одной напастью – оттоком перспективной молодежи за границу. Прежде всего – в Россию.

– И только в Россию. В смысле – проблема только с ней. В Северной Америке и Западной Европе белоруса не склоняют к отказу от гражданства или, упаси боже, сборной. Поэтому при желании юниора податься туда – подписываю трансфер с легким сердцем. Поезжай, пробуй, учись. Закрепишься там – здорово. По какой-то причине нет – возвращайся. В обоих случаях сборная не пострадает. С Россией, увы, иначе. Вообще ее, как писал поэт, умом понять порой нелегко. Грубоватый пример, но раньше Никита Михалков был лучшим российским режиссером, потому что ставил действительно классные фильмы, получал за них призы вплоть до «Оскара». Сейчас критерий его лидерства – самый высокий гонорар. Так и в хоккее, что у тренеров, что у игроков. Российские возможности портят белорусских хоккеистов.

– Ну не заставишь же Россию резко обеднеть и стать для наших пацанов менее привлекательной финансово. Что делать-то?

– Крепостное и рабовладельческое право отменено во второй половине 19 века. Остается делать все, чтобы желание уезжать стало минимальным. Через создание условий для совершенствования на родине, регулярное участие в международных турнирах – и в той же России, и в Западной Европе, и за океаном, – сказал Басков.