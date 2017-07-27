Офицер честности АБФФ о матче «Нафтан» – «Крумкачы»: «Раз сигнал есть, будем реагировать»

Офицер честности АБФФ Виктор Сокол-старший рассказал о том, будет ли реагировать его ведомство на слухи о том, что кубковый матч «Нафтан» – «Крумкачы» (1:2) мог носить договорной характер.

«Раз сигнал есть, будем реагировать, разбираться. Как только появится какая-нибудь информация, вы узнаете», – сказал Сокол.

Federbet сообщила о «странном» поединке 1/8 финала Кубка Беларуси «Нафтан» – «Крумкачы»