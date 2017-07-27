ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Офицер честности АБФФ о матче «Нафтан» – «Крумкачы»: «Раз сигнал есть, будем реагировать»

28.07.2017 08:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Офицер честности АБФФ Виктор Сокол-старший рассказал о том, будет ли реагировать его ведомство на слухи о том, что кубковый матч «Нафтан» – «Крумкачы» (1:2) мог носить договорной характер.

«Раз сигнал есть, будем реагировать, разбираться. Как только появится какая-нибудь информация, вы узнаете», – сказал Сокол.

Federbet сообщила о «странном» поединке 1/8 финала Кубка Беларуси «Нафтан» – «Крумкачы»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Офицер честности АБФФ Виктор Сокол-старший рассказал о том, будет ли реагировать его ведомство на слухи о том, что кубковый матч «Нафтан» – «Крумкачы» (1:2) мог...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Ярослав Богунов: «Не заметил никаких признаков нечестной игры со стороны футболистов «Нафтана»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика