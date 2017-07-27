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Офицер честности АБФФ о матче «Нафтан» – «Крумкачы»: «Раз сигнал есть, будем реагировать»
28.07.2017 08:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Офицер честности АБФФ Виктор Сокол-старший рассказал о том, будет ли реагировать его ведомство на слухи о том, что кубковый матч «Нафтан» – «Крумкачы» (1:2) мог носить договорной характер.
«Раз сигнал есть, будем реагировать, разбираться. Как только появится какая-нибудь информация, вы узнаете», – сказал Сокол.
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Офицер честности АБФФ Виктор Сокол-старший рассказал о том, будет ли реагировать его ведомство на слухи о том, что кубковый матч «Нафтан» – «Крумкачы» (1:2) мог...
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