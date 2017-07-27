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Кубок Минска. «Юность» против московского «Динамо»
28.07.2017 09:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Кубок Минска
Чижовка-Арена
Группа А
Юность – Динамо Москва
28 июля, 19.00
Положение команд: «Юность» – 3 очка (1 матч), «Динамо» Москва – 3 (1), «Динамо» Минск – 0 (2).
Группа B
Югра – Динамо Рига
28 июля, 15.00
Положение команд: «Локомотив» – 5 очков (2 матча), «Югра» – 1 (1), «Динамо» Рига – 0 (1).
Победители групп сыграют в финале турнира.
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Кубок Минска Чижовка-Арена Группа А Юность – Динамо Москва 28 июля, 19.00 Положение команд: «Юность» – 3 очка (1 матч), «Динамо» Москва – 3 (1), «Динамо» Минск – 0 (2).
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