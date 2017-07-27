ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кубок Минска. «Юность» против московского «Динамо»

28.07.2017 09:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Кубок Минска

Чижовка-Арена

Группа А

Юность – Динамо Москва

28 июля, 19.00

Положение команд: «Юность» – 3 очка (1 матч), «Динамо» Москва – 3 (1), «Динамо» Минск – 0 (2).

Группа B

Югра – Динамо Рига

28 июля, 15.00

Положение команд: «Локомотив» – 5 очков (2 матча), «Югра» – 1 (1), «Динамо» Рига – 0 (1).

Победители групп сыграют в финале турнира.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кубок Минска Чижовка-Арена Группа А Юность – Динамо Москва 28 июля, 19.00 Положение команд: «Юность» – 3 очка (1 матч), «Динамо» Москва – 3 (1), «Динамо» Минск – 0 (2).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Дмитрий Басков: «Российские возможности портят белорусских хоккеистов»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика