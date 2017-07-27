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Алексей Сучков: «Не понимаю вообще, на основании каких моментов сделаны выводы, что матч с «Крумкачами» договорной»

28.07.2017 09:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Капитан «Нафтана» Алексей Сучков поделился мнением о слухах касательно того, что кубковый матч с «Крумкачами» (1:2) мог носить договорной характер.

– Слышали об информации, что ваш матч с «Крумкачамi» может быть нечестным?

– Не знаю, что и сказать. Трудно это комментировать, не понимаю вообще, на основании каких моментов сделаны выводы, что матч договорной.

– Видимо, победный гол минчан и заработанный пенальти.

– В концовке банально сдали физически, уже не хватало сил, а соперник поджимал. Человек просто обыграл защитника и прострелил на дальнюю штангу. Как по мне, рядовой гол, да и матч рядовой. При желании в наших пропущенных голах, а их, увы, было немало, можно найти результативные ошибки в каждом втором эпизоде. Сложно мне говорить и на тему букмекеров – сам ни одной ставки в жизни не сделал.

– А что с пенальти?

– Знаете, я полгода играл и тренировался с Богуновым и за это время, когда действовал против него, ни разу не смог Ярослава остановить.

– Спрошу прямо: вы уверены во всех своих партнерах?

– Абсолютно! На сто процентов, – сказал Сучков.

 
 
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Капитан «Нафтана» Алексей Сучков поделился мнением о слухах касательно того, что кубковый матч с «Крумкачами» (1:2) мог носить договорной характер.

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