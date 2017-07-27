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Canal-supporters: Неймар перейдет в «ПСЖ» на следующей неделе, несмотря на давление «Барселоны» на УЕФА
28.07.2017 09:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард «Барселоны» Неймар станет игроком «ПСЖ» на следующей неделе.
Об этом сообщает французский портал Canal-supporters.
Все службы парижского клуба уже готовы к проведению торжественных мероприятий, связанных с переходом 25-летнего бразильца.
Трансфер Неймара в «ПСЖ» состоится, несмотря на попытки влиятельного руководства «Барселоны» оказать давление на УЕФА, чтобы парижане не смогли активировать опцию выкупа игрока за 222 миллиона евро.
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Canal-supporters: Неймар перейдет в «ПСЖ» на следующей неделе, несмотря на давление «Барселоны» на УЕФА
Форвард «Барселоны» Неймар станет игроком «ПСЖ» на следующей неделе.
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