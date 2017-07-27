Canal-supporters: Неймар перейдет в «ПСЖ» на следующей неделе, несмотря на давление «Барселоны» на УЕФА

Форвард «Барселоны» Неймар станет игроком «ПСЖ» на следующей неделе.

Об этом сообщает французский портал Canal-supporters.

Все службы парижского клуба уже готовы к проведению торжественных мероприятий, связанных с переходом 25-летнего бразильца.

Трансфер Неймара в «ПСЖ» состоится, несмотря на попытки влиятельного руководства «Барселоны» оказать давление на УЕФА, чтобы парижане не смогли активировать опцию выкупа игрока за 222 миллиона евро.