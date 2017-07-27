ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Canal-supporters: Неймар перейдет в «ПСЖ» на следующей неделе, несмотря на давление «Барселоны» на УЕФА

28.07.2017 09:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Форвард «Барселоны» Неймар станет игроком «ПСЖ» на следующей неделе.

Об этом сообщает французский портал Canal-supporters.

Все службы парижского клуба уже готовы к проведению торжественных мероприятий, связанных с переходом 25-летнего бразильца.

Трансфер Неймара в «ПСЖ» состоится, несмотря на попытки влиятельного руководства «Барселоны» оказать давление на УЕФА, чтобы парижане не смогли активировать опцию выкупа игрока за 222 миллиона евро.

 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард «Барселоны» Неймар станет игроком «ПСЖ» на следующей неделе.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Кубок Минска. «Юность» против московского «Динамо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика