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Пляжный футбол. Евролига. 2-й этап. Беларусь сыграет со Швейцарией и другие матчи

28.07.2017 10:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в Москве стартует второй этап Евролиги по пляжному футболу. В первом туре сборная Беларуси сыграет с командой Швейцарии.

Пляжный футбол

Евролига

2-й этап

Москва, Россия

1-й тур

28 июля

Беларусь – Швейцария – 17.15

Греция – Россия – 18.30

2-й тур

29 июля

Швейцария – Греция – 17.15

Россия – Беларусь – 18.30

3-й тур

30 июля

Беларусь – Греция – 17.15

Россия – Швейцария – 18.30

Турнирное положение: Россия – 0 (0), Греция – 0 (0), Швейцария – 0 (0), Беларусь – 0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Сегодня в Москве стартует второй этап Евролиги по пляжному футболу.

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