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Пляжный футбол. Евролига. 2-й этап. Беларусь сыграет со Швейцарией и другие матчи
28.07.2017 10:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в Москве стартует второй этап Евролиги по пляжному футболу. В первом туре сборная Беларуси сыграет с командой Швейцарии.
Пляжный футбол
Евролига
2-й этап
Москва, Россия
1-й тур
28 июля
Беларусь – Швейцария – 17.15
Греция – Россия – 18.30
2-й тур
29 июля
Швейцария – Греция – 17.15
Россия – Беларусь – 18.30
3-й тур
30 июля
Беларусь – Греция – 17.15
Россия – Швейцария – 18.30
Турнирное положение: Россия – 0 (0), Греция – 0 (0), Швейцария – 0 (0), Беларусь – 0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в Москве стартует второй этап Евролиги по пляжному футболу.
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