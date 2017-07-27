Басков – о переманивании молодых хоккеистов из других школ: «Никто втихаря не сулит «перебежчикам» золотые горы — все добровольно»

Директор школы минского «Динамо» Дмитрий Басков в интервью корреспонденту «Прессбола» Вячеславу Федоренкову заявил, что школа «зубров» в абсолютных лидерах в Беларуси.

— Нынче школа «Динамо» в лидерах?

— Можно сказать — в абсолютных. Из восьми возрастов национального юношеского чемпионата мы везде в тройке, а в шести — первые.

— Ревность «Юности» ощущается?

— Постоянно. Но это и здорово, когда в городе есть две сильные школы, противостояние которых — драйв для самих юных хоккеистов, их родителей и так далее. Это залог роста. Лет пять назад мы не составили бы «Юности» конкуренцию ни в одном возрасте.

— Однако конкуренты, уверен, ропщут из-за переманивания у них талантов.

— Если они честны, именно за переманивание не станут. Ибо никто втихаря не сулит «перебежчикам» золотые горы — все добровольно.

— «Отжим» Ледового на Притыцкого «Юность», знаю, восприняла болезненно.

— Ничего себе «отжим»! Не случись его, сейчас, что же, счет был бы 5:1?! Теперь хоть 4:2... Но в общем, к нам до сих пор переходят точно не за комфортными условиями. Скорее срабатывает уже упомянутая формула, согласно которой с каждым возрастом у нас занимается не один, а два или даже три тренера. Это же естественно ускоряет развитие детей, что понимают и их родители, да уже сами пацаны. Потом серьезное внимание уделяем отношению наставников к воспитанникам. Мат с тумаками на льду, допустимые с давних времен, категорически пресекаются. Арендуем бассейн, с детьми работает психолог. Привлекаем на первый взгляд не совсем профильных тренеров. Рукопашного боя, например: ребят обучают спецназовцы... – сказал Басков.

У «Юности» в 2015 году 22 хоккеиста выступали за сборные Беларуси, в 2016-м – 26, в 2017-м – 23, у «Динамо» – 0-2-4