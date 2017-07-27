Украинская гандболистка Смолинг о редком использовании белорусского языка в стране: «Это вызывает по меньшей мере недоумение»

Украинская гандболистка «Гомеля» Леся Смолинг поделилась мнением о том, почему в Белаурси не разговаривают на белорусском языке.

— Львовщина, Ивано-Франковщина — оплот украинского патриотизма. И тебе наверняка диковато наблюдать в Беларуси минимальное присутствие на улицах «беларускай мовы» и тотальное наличие в телеэфире русскоязычных каналов?

— Наверное, это действительно вызывает по меньшей мере недоумение. Но, я думаю, в языковом вопросе вина не только простых белорусов. Если честно, сразу мне было тяжеловато в обиходе полностью переключиться на русский язык. Это сейчас я его подтянула, постоянно общаясь в команде с девочками. Есть книги, фильмы — никто не запрещает читать и смотреть их на русском. А вообще я с детства разговариваю только на украинском. Это абсолютно нормально для человека, который любит свою страну и ощущает себя ее частью. У меня эти ощущения в крови.

И, знаете, я не верю, что люди на востоке или юге Украины какие-то другие и изначально агрессивно настроены против украинского языка. Винить их не в чем, потому что они с малых лет говорили по-русски и полноценно не впитывали украинскую культуру.

А «мову» и традиции нужно прививать с младенчества, с детского садика. Как можно «переформатировать», перевернуть сознание 50-60-летнего человека? Разве что добиться уважения к собственной культуре. А когда носителем языка будет молодежь — тогда стране гарантировано хорошее будущее.

Что касается телеканалов... У меня есть телевизор. Только я его практически не включаю. Не вижу особого смысла. Что я там нового и полезного увижу? И дело не в политике. Я и во Львове его почти не смотрела. Есть уйма других интересных занятий. А информацию и новости всегда можно почерпнуть из разных источников в интернете, – рассказала Смолинг.