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БАТЭ сохраняет шансы быть сеянным в раунде плей-офф Лиги чемпионов

28.07.2017 12:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов БАТЭ встречается с пражской «Славией» (первый матч – 0:1).

Если борисовчане смогут выйти в последний раунд квалификации, то могут оказаться в корзине сеянных. На данный момент БАТЭ находится в корзине несеянных.

БАТЭ сохраняет шансы быть сеянным в раунде плей-офф Лиги чемпионов

Однако в первых матчах 3-го квалификационного раунда сеянный в раунде плей-офф «Селтик» сыграл вничью с «Русенборгом» (0:0), «Ред Булл» – с «Риекой» (1:1), «Копенгаген» проиграл «Вардару» (0:1), «Лудогорец» – «Хапоэлю» Беер-Шева (0:2).

В случае если БАТЭ вылетит из Лиги чемпионов, то с коэффициентом 29,475 будет сеянным в раунде плей-офф Лиги Европы.

БАТЭ сохраняет шансы быть сеянным в раунде плей-офф Лиги чемпионов

Отметим, что пока список соперников условный, многое будет зависеть от результатов ответных матчей 3-го квалификационного раунда.

 
 
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В 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов БАТЭ встречается с пражской «Славией» (первый матч – 0:1).

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