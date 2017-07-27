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Кубок Беларуси. В 1/4 финала брестское «Динамо» сыграет со «Слуцком», «Шахтер» – с «Днепром» и другие пары
28.07.2017 12:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Беларуси.
Динамо Брест – Слуцк
Шахтер – Днепр
Ислочь – БАТЭ/Торпедо-БелАЗ
Крумкачы – Неман
Отметим, что в 1/4 финала соперники проведут по два матча.
Матчи 1/4 финала пройдут в марте следующего года. Точные даты будут определены после согласования цифрового календаря на сезон 2018 года.
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Кубок Беларуси. В 1/4 финала брестское «Динамо» сыграет со «Слуцком», «Шахтер» – с «Днепром» и другие пары
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Беларуси.
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