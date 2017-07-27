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Кубок Беларуси. В 1/4 финала брестское «Динамо» сыграет со «Слуцком», «Шахтер» – с «Днепром» и другие пары

28.07.2017 12:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Беларуси.

Динамо Брест – Слуцк

Шахтер – Днепр

Ислочь – БАТЭ/Торпедо-БелАЗ

Крумкачы – Неман

Отметим, что в 1/4 финала соперники проведут по два матча.

Матчи 1/4 финала пройдут в марте следующего года. Точные даты будут определены после согласования цифрового календаря на сезон 2018 года.

 
Теги: Брест
 
 
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