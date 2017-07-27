Дубра покинул БАТЭ

Трудовой договор между БАТЭ и центральным защитником Каспарсом Дуброй прекращен по соглашению сторон.

Латвийский легионер перешел в БАТЭ в феврале 2015 года — и провел за главную команду 42 матча, в которых забил 5 мячей и сделал одну голевую передачу (чемпионат Беларуси — 25/5+1, Кубок страны — 7/0+0, Суперкубок — 1/0+0, Лига чемпионов — 9/0+0).

В составе клуба Дубра становился чемпионом (2015, 2016), обладателем Суперкубка Беларуси (2015, 2016), а также поднимал над головой Кубок (2015)