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Дубра покинул БАТЭ

28.07.2017 12:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Трудовой договор между БАТЭ и центральным защитником Каспарсом Дуброй прекращен по соглашению сторон.

Латвийский легионер перешел в БАТЭ в феврале 2015 года — и провел за главную команду 42 матча, в которых забил 5 мячей и сделал одну голевую передачу (чемпионат Беларуси — 25/5+1, Кубок страны — 7/0+0, Суперкубок — 1/0+0, Лига чемпионов — 9/0+0).

В составе клуба Дубра становился чемпионом (2015, 2016), обладателем Суперкубка Беларуси (2015, 2016), а также поднимал над головой Кубок (2015)

 
 
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Трудовой договор между БАТЭ и центральным защитником Каспарсом Дуброй прекращен по соглашению сторон.

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