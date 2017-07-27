ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Власти Чечни заставили купить школьникам дневники с эмблемой «Ахмата» по 90 российских рублей

28.07.2017 12:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Школы Чечни обязали закупить дневники с эмблемой «Ахмата».

«Мне сообщили, что есть указание министерства образования о том, что каждой школе необходимо будет закупить дневники для учащихся, отпечатанные в местной типографии, с эмблемой футбольного клуба «Ахмат».

В ближайшие 2 дня необходимо представить данные о количестве школьников, а значит и потребности в дневниках», – рассказала директор одной из школ.

Стоимость одного дневника – 90 рублей. «Одно время навязывали бейджики, затем косынки для девочек, эмблемы школ, затем форму одежды», – заявила жительница Грозного.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
БАТЭ сохраняет шансы быть сеянным в раунде плей-офф Лиги чемпионов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика