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Власти Чечни заставили купить школьникам дневники с эмблемой «Ахмата» по 90 российских рублей
28.07.2017 12:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Школы Чечни обязали закупить дневники с эмблемой «Ахмата».
«Мне сообщили, что есть указание министерства образования о том, что каждой школе необходимо будет закупить дневники для учащихся, отпечатанные в местной типографии, с эмблемой футбольного клуба «Ахмат».
В ближайшие 2 дня необходимо представить данные о количестве школьников, а значит и потребности в дневниках», – рассказала директор одной из школ.
Стоимость одного дневника – 90 рублей. «Одно время навязывали бейджики, затем косынки для девочек, эмблемы школ, затем форму одежды», – заявила жительница Грозного.
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Школы Чечни обязали закупить дневники с эмблемой «Ахмата».
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