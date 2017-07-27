Власти Чечни заставили купить школьникам дневники с эмблемой «Ахмата» по 90 российских рублей

Школы Чечни обязали закупить дневники с эмблемой «Ахмата».

«Мне сообщили, что есть указание министерства образования о том, что каждой школе необходимо будет закупить дневники для учащихся, отпечатанные в местной типографии, с эмблемой футбольного клуба «Ахмат».

В ближайшие 2 дня необходимо представить данные о количестве школьников, а значит и потребности в дневниках», – рассказала директор одной из школ.

Стоимость одного дневника – 90 рублей. «Одно время навязывали бейджики, затем косынки для девочек, эмблемы школ, затем форму одежды», – заявила жительница Грозного.