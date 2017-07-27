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Впервые с 2009 года Беларусь в таблице коэффициентов УЕФА за пять лет опустилась ниже 23-го места

28.07.2017 13:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В первых матча 3-го квалификационного раунда белорусские клубы уступили своим соперникам (БАТЭ проиграл «Славии» – 0:1, минское «Динамо» – АЕКу – 0:2).

В таблице коэффициентов УЕФА за пять лет Беларусь опустилась на 24-е место (16,875).

Впервые с 2009 года Беларусь в таблице коэффициентов УЕФА за пять лет опустилась ниже 23-го места

Беларусь опередили Кипр (17,800), Азербайджан (17,125) и Швеция (16,975).

Отметим, что у Кипра борьбу продолжают все 4 клуба, которые стартовали в квалификации. У Азербайджана и Швеции осталось по 2 команды.

На 25-м месте располагается Болгария (16,750), у которой также 2 клуба продолжают борьбу в еврокубках.

Отметим, что в случае если Беларусь опустится на 27-е место, то в Лиге Европы все три команды будут начинать сезон с 1-го квалификационного раунда. Сейчас же обладатель Кубка стартует со 2-го квалификационного раунда.

В рейтинге сезона Беларусь опустилась на 24-е место (1,500).

 
 
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В первых матча 3-го квалификационного раунда белорусские клубы уступили своим соперникам (БАТЭ проиграл «Славии» – 0:1, минское «Динамо» – АЕКу – 0:2).

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