Иван Караичев: «Пресс-конференция брестского «Динамо» после «Альтаха» стала коммуникационным провалом года в спортивной сфере»

Специалист по связям с общественностью, преподаватель спецкурса по спортивному PR в БГУ Иван Караичев поделился мнением о событиях, которые происходят в брестском «Динамо».

«Обновленное брестское «Динамо» начинало свою вторую жизнь максимально громко. Не проходило и недели, чтобы из Бреста или минской дирекции брестского клуба не поступала резонансная новость. Поначалу эти процессы вызывали многочисленные симпатии болельщиков — нашему чемпионату всегда не хватает ярких красок и турнирной интриги. Массовые закупки легионеров и известных белорусских игроков, шумные бесплатные автобусные выезды, музыкальный фестиваль, новый маскот — ожидалось, еще немного, и у БАТЭ появится настоящий конкурент. Ведь объявленная стратегия была и оригинальной, и обещающей. Тем более, что очень симпатично выглядело создание академии, продемонстрировавшее системный подход к развитию детского и юношеского футбола.

Однако со временем стало бросаться в глаза, что развитие клуба не происходит системно, а маркетинговые и пиар-инициативы не очень сказываются на игре. Да и как им отвечать, если из минской дирекции происходящее в Бресте рассматривать в деталях и реагировать на возможные изменения крайне сложно. То Милевский крутит спиннер на видео, а потом ему кричат вслед с трибун уничижительные слова: мол, иди лучше и дальше крути девайс. То проводится пресс-конференция, ставшая, на мой взгляд, коммуникационным провалом года в спортивной сфере. Она была анонсирована на следующий день после домашнего крупного поражения от «Альтаха». Около двух недель ей предшествовали слухи, подкрепленные польскими СМИ, о приходе в брестское «Динамо» одного из самых перспективных тренеров Польши Мацея Бартошека. Его присутствие на игре 20 июля добавляло масла в огонь, и неожиданно объявленная пресс-конференция предполагала расставить точки над «i». Однако вышел конфуз. То ли стороны не договорились, то ли переговоров толком не было, но в итоге миру явили все того же Журавля, который и сам уходил от прямых ответов, да еще ему помогал пресс-секретарь клуба. Спикером также был спортивный директор Сергей Ковальчук, но было видно, что и его ответам не хватает твердости. Представление спортивных функционеров Янсена и Иванаускаса? Любопытно, но, на мой взгляд, не к месту, когда не прояснен главный вопрос.

Брестское «Динамо» переживает переходный период. Не все сразу пошло, как планировали. В такой ситуации маркетинговые и прочие проекты должны координироваться с устойчивой спортивной стратегией. Осмелюсь дать бесплатный совет. Если один из ее важных элементов может выпасть и потребует замены, возьмите гроссмейстерскую паузу, уйдите в тень и не удивляйте мир суетливыми пиар-инициативами. Ту пресс-конференцию надо было переносить. Подождать, пока акционеры клуба определятся с перспективами тренерского штаба. Сделать пока что красивые проекты с игроками, тем более что в команду пришли новички, которые, кроме Милевского, нуждаются в «раскрутке». Но где там... Вот что сказал на пресс-конференции один из ее спикеров — директор по развитию Виктор Радьков: «Когда есть спортивная нервозность, на подобное (визит Бартошека в Брест. — Прим. авт.) вообще внимания не обращаешь. Иногда смешно, какие вопросы задают коллеги из спортивных изданий. В ответ только смайлик отправляешь. Мы превратились в информационное агентство «Динамо-Брест», с этим надо считаться. Еще — в рекламное агентство, еще — в телевидение».

Что ж, согласимся с таким определением... Упомянутая пресс-конференция дала плоды: невнятные формулировки ее участников растащили на цитаты. Информационное агентство работало как часы, однако сами цитаты показывали: в клубе поспешили и с самим фактом пресс–конференции, и с ее информационной составляющей. Последующие 48 часов в крупных СМИ и в социальных сетях последовали многочисленные негативные отзывы. На следующий день после провальной, на мой взгляд, конференции пресс-секретарь клуба Ольга Хижинкова публиковала в своих соцсетях фото с пробежки вместе с известными друзьями. Кажется, голову посыпать пеплом никто не собирается. Остается лишь один вопрос: а нравится ли негативная тональность публикаций о клубе ее главным акционерам? А пока спиннер информационного агентства внутри клуба продолжает вертеться», – написал Караичев.

Брестское «Динамо» попробовало прямо ответить на неудобные вопросы о Журавеле и Бартошеке – из этого ничего не вышло