Николай Ходасевич: «Показательна разумная реакция руководства «Витебска» на неудачи команды на старте сезона. И дело пошло»

Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился мнением о выступлении «Витебска» в нынешнем сезоне.

«Об уровне национального чемпионата, который, по мнению специалистов, то падает, то растет, говорят непрерывно. Его меряют по выступлению ведущих клубов в еврокубках, пытаясь редкую победу БАТЭ над «Ромой» или «Баварией» выдать за реальные показатели успешности всей лиги. Или спешно стараются принизить после очередного и всегда досадного поражения одного из самых успешных за последнее десятилетие клубов из Солигорска от какой-нибудь литовской «Судувы». Сравнивают с другими странами посещаемость арен, обращают внимание на количество игроков из внутреннего первенства в сборной Беларуси, восхищаются красивыми голами и так далее. У каждого свой внутренний критерий, хорош чемпионат или нет.

Все имеют право оценивать то, что оценить проблематично, хотя давно и составили более-менее точное представление о нашем футболе в мировой системе координат. У меня свой подход тоже имеется — я обращаю внимание на клубы, которые вьются у подножия пьедестала. Сколько их, насколько они стабильны на дистанции, могут ли отобрать очки у лидеров и в какой игровой манере, куда и какими методами стремятся? Знаете, в этом году средний класс чемпионата мне определенно нравится. От четвертого «Слуцка» до лидера «Шахтера» расстояние в восемь очков, зато до промежуточного бронзового минского «Динамо» — всего три. А за «сахарниками» лесенкой пристроились команд шесть, которые и на второй круг имеют амбициозные виды вплоть до медального блеска. Готовится к рывку из недр турнирной таблицы сверхукомплектованное брестское «Динамо», задышал после провальных лет по-новому «Неман», отпустило в сборную Игоря Криушенко жодинское «Торпедо» и сразу же подписало Олега Кубарева, не тушуется в элите «Гомель», никого не отпускает без боя на своем поле «Городея». И где-то тихо-тихо идет к своей цели «Витебск». Кто из них готов выдать фантастическую вторую половину и ворваться в тройку призеров, мы наверняка знать не можем, но я бы предложил вам обратить внимание на клуб из северной культурной столицы.

Давайте представим, что у «Витебска» не приключилось заваленного старта чемпионата. Вот просто вообразим, что не было двух поражений и двух ничьих в четырех поединках, а случились напротив три виктории над «Крумкачами», «Днепром» и «Нафтаном». Кстати, именно так команда Сергея Ясинского начнет второй круг чемпионата. Плюс восемь гипотетических очков, а это, на секундочку, — на один балл больше динамовского. Разумеется, в футболе и спорте так не бывает, но в этой истории показательно другое — разумная реакция руководства на неудачи. В «Витебске» попросту продолжили работать, потому что уверены и в наставнике, и в выбранном пути. И дело пошло. Домашнюю победу над БАТЭ помните? Выездную викторию над минским «Динамо»? Не классом, а организацией и подготовкой брали оппонентов. Такие середняки с претензией на нечто большее мне очень нравятся.

Сегодня главный тренер «Витебска» скромно говорит, что цель прежняя — занять место не ниже шестого. Директор Николай Вайтюховский добавляет — у нас нет лишних денег на подписание новичков, при этом хватает хозяйских забот. Среди забот — планомерное улучшение клубной инфраструктуры, выстраивание системы подготовки резерва, в конце концов, стадион, который отныне на балансе клуба. Его содержание пока окупается лишь наполовину, но тянут на себе, думают, как зарабатывать, не ноют. Бесплатный Wi–Fi для болельщиков на арене, прямые трансляции домашних поединков на местном телевизионном канале, высокая средняя посещаемость. Вы знаете, был удивлен, в кафе на стадионе даже можно увидеть другие матчи тура, если пришли заранее. Пиара клубу не хватает, что наверняка от природной скромности. Но это дело легко наживное — Брест не даст соврать», – написал Ходасевич.