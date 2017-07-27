ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Телеканал «Мінск TV» начнет транслировать в прямом эфире матчи БАТЭ в чемпионате Беларуси

28.07.2017 15:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

29 июля в 19:00 телеканал «МІНСК TV» впервые покажет трансляцию матча чемпионата Беларуси с участием БАТЭ. В 16-м туре борисовчане сыграют «Гомелем».

Расписание игр БАТЭ, которые будут проходить в реальном времени на МІНСК TV, можно найти в программе передач телеканала.

Напомним, с апреля этого года телеканал транслирует матчи «Крумкачоў».

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
29 июля в 19:00 телеканал «МІНСК TV» впервые покажет трансляцию матча чемпионата Беларуси с участием БАТЭ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
АБФФ запустила в продажу набор раскрасок «Беларусбанк – высшая лига 2017»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика