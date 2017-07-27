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Телеканал «Мінск TV» начнет транслировать в прямом эфире матчи БАТЭ в чемпионате Беларуси
28.07.2017 15:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
29 июля в 19:00 телеканал «МІНСК TV» впервые покажет трансляцию матча чемпионата Беларуси с участием БАТЭ. В 16-м туре борисовчане сыграют «Гомелем».
Расписание игр БАТЭ, которые будут проходить в реальном времени на МІНСК TV, можно найти в
Напомним, с апреля этого года телеканал транслирует матчи «Крумкачоў».
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29 июля в 19:00 телеканал «МІНСК TV» впервые покажет трансляцию матча чемпионата Беларуси с участием БАТЭ.
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