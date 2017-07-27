Телеканал «Мінск TV» начнет транслировать в прямом эфире матчи БАТЭ в чемпионате Беларуси

29 июля в 19:00 телеканал «МІНСК TV» впервые покажет трансляцию матча чемпионата Беларуси с участием БАТЭ. В 16-м туре борисовчане сыграют «Гомелем».

Расписание игр БАТЭ, которые будут проходить в реальном времени на МІНСК TV, можно найти в программе передач телеканала.

Напомним, с апреля этого года телеканал транслирует матчи «Крумкачоў».