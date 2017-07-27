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АБФФ запустила в продажу набор раскрасок «Беларусбанк – высшая лига 2017»

28.07.2017 14:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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АБФФ запустила в продажу набор раскрасок «Беларусбанк – высшая лига 2017».

«Накануне старта второго круга элитного дивизиона предлагаем приобрести серию веселых иллюстраций белорусских футбольных клубов. В набор входит шестнадцать изображений c маскотами клубов на фоне достопримечательностей своих городов. Придадим красок второй части сезона», – говорится на официальном сайте организации.

Приобрести набор раскрасок «Беларусбанк – высшая лига 2017» можно в интернет-магазине АБФФ.

АБФФ запустила в продажу набор раскрасок «Беларусбанк – высшая лига 2017»
 

АБФФ запустила в продажу набор раскрасок «Беларусбанк – высшая лига 2017»

 

 
 
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АБФФ запустила в продажу набор раскрасок «Беларусбанк – высшая лига 2017».

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