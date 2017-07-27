|
АБФФ запустила в продажу набор раскрасок «Беларусбанк – высшая лига 2017»
28.07.2017 14:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
АБФФ запустила в продажу набор раскрасок «Беларусбанк – высшая лига 2017».
«Накануне старта второго круга элитного дивизиона предлагаем приобрести серию веселых иллюстраций белорусских футбольных клубов. В набор входит шестнадцать изображений c маскотами клубов на фоне достопримечательностей своих городов. Придадим красок второй части сезона», – говорится на официальном сайте организации.
Приобрести набор раскрасок «Беларусбанк – высшая лига 2017» можно в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
АБФФ запустила в продажу набор раскрасок «Беларусбанк – высшая лига 2017».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии