БАТЭ предлагал «Неману» 90 тысяч долларов за Савицкого

Председатель гродненского горисполкома и по совместительству глава наблюдательного совета «Немана» Мечислав Гой рассказал, сколько предлагал за Павла Савицкого.

– БАТЭ за него предлагал 90 тысяч долларов. Но это не та сумма, которая устроила бы нас за такого игрока. Останется ли он в клубе в будущем, зависит только от самого Савицкого. Мы предложим самые лучшие условия, чтобы он и дальше играл в нашей команде. Надо понимать, что любой клуб должен зарабатывать на продаже игроков, как это принято в Европе, – сказал Гой.

В конце июня БАТЭ прислал «Неману» официальное предложение о покупке бомбардира клуба Павла Савицкого. Однако гродненцы не согласились с предложенными деньгами.