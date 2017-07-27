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БАТЭ предлагал «Неману» 90 тысяч долларов за Савицкого
28.07.2017 16:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель гродненского горисполкома и по совместительству глава наблюдательного совета «Немана» Мечислав Гой рассказал, сколько
– БАТЭ за него предлагал 90 тысяч долларов. Но это не та сумма, которая устроила бы нас за такого игрока. Останется ли он в клубе в будущем, зависит только от самого Савицкого. Мы предложим самые лучшие условия, чтобы он и дальше играл в нашей команде. Надо понимать, что любой клуб должен зарабатывать на продаже игроков, как это принято в Европе, – сказал Гой.
В конце июня БАТЭ прислал «Неману» официальное предложение о покупке бомбардира клуба Павла Савицкого. Однако гродненцы не согласились с предложенными деньгами.
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Председатель гродненского горисполкома и по совместительству глава наблюдательного совета «Немана» Мечислав Гой рассказал, сколько БАТЭ предлагал за Павла...
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