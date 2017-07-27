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Биатлонистка сборной Беларуси Панфилова вернулась в команду Украины
28.07.2017 18:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Выступавшая за Беларусь Мария Панфилова выступит на чемпионате мира по летнему биатлону-2017 за сборную Украину.
Белорусская федерация биатлона дала разрешение на переход спортсменки.
Отметим, Панфилова является уроженкой российского города Пермь. С 2013 по 2015 года спортсменка выступала за Украину.
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Выступавшая за Беларусь Мария Панфилова выступит на чемпионате мира по летнему биатлону-2017 за сборную Украину.
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