Мэр Гродно поставил перед «Неманом» задачу выйти в Лигу Европы

Председатель гродненского горисполкома и по совместительству глава наблюдательного совета Мечислав Гой рассказал о целях на сезон.

По словам чиновника, задача «Немана» в этом сезоне — завоевать путевку во второй по престижности клубный турнир Старого Света — . Для этого нужно по итогам чемпионата Беларуси занять место в первой тройке или выиграть Кубок страны.

В высшей лиге «Неман» идет на пятом месте, отставая от третьего на 6 очков.