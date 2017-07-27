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Мэр Гродно поставил перед «Неманом» задачу выйти в Лигу Европы
28.07.2017 19:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель гродненского горисполкома и по совместительству глава наблюдательного совета
По словам чиновника, задача «Немана» в этом сезоне — завоевать путевку во второй по престижности клубный турнир Старого Света —
В высшей лиге «Неман» идет на пятом месте, отставая от третьего на 6 очков.
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Председатель гродненского горисполкома и по совместительству глава наблюдательного совета «Немана» Мечислав Гой рассказал о целях на сезон.
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