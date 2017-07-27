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Сенегальские игроки «Славии» сыграют за команду местного священника

28.07.2017 19:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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30-го июля на Школьном стадионе в Куритичах состоится матч с участием сенегальских игроков мозырской «Славии» братьев Ндой, организованный священником Сергием Капитаном.

В футбольном поединке сойдутся ФК «Куритичи» и команда Сергия Капитана (за которую и будут играть африканские легионеры).

Перед началом футбольного матча в церкви «Нечаянная радость» будет проведен молебен.

 
 
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30-го июля на Школьном стадионе в Куритичах состоится матч с участием сенегальских игроков мозырской «Славии» братьев Ндой, организованный священником Сергием...

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