Сенегальские игроки «Славии» сыграют за команду местного священника

30-го июля на Школьном стадионе в Куритичах состоится матч с участием сенегальских игроков мозырской братьев Ндой, организованный священником Сергием Капитаном.

В футбольном поединке сойдутся ФК «Куритичи» и команда Сергия Капитана (за которую и будут играть африканские легионеры).

Перед началом футбольного матча в церкви «Нечаянная радость» будет проведен молебен.