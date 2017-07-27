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«Барселона» может подписать Ди Марию в случае ухода Неймара

28.07.2017 20:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Атакующий полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария интересен «Барселоне».

Руководство каталонского клуба в случае ухода в «Пари Сен-Жермен» форварда Неймара сосредоточится на приобретении нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы и хавбека «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.

Кроме того, существует третий вариант – приглашение Ди Марии. Покупку 29-летнего аргентинца поддерживает нападающий Лионель Месси.

Если «ПСЖ» подпишет Неймара за рекордные 222 миллиона евро, «Барселона» не станет спешить с покупкой Ди Марии, чтобы не помогать парижанам вписаться в нормы финансового фэйр-плей. Эта сделка может быть отложена до трансферного дедлайна.

 
 
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Атакующий полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария интересен «Барселоне».

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