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«Барселона» может подписать Ди Марию в случае ухода Неймара
28.07.2017 20:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Атакующий полузащитник
Руководство каталонского клуба в случае ухода в «Пари Сен-Жермен» форварда Неймара сосредоточится на приобретении нападающего
Кроме того, существует третий вариант – приглашение Ди Марии. Покупку 29-летнего аргентинца поддерживает нападающий
Если «ПСЖ» подпишет Неймара за рекордные 222 миллиона евро,
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Атакующий полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария интересен «Барселоне».
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