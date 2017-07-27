«Монако» готов продать Мбаппе за 200 млн евро

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе может покинуть клуб этим летом.

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев ранее опроверг информацию о том, что трансфер 18-летнего форварда в «Реал» согласован за 180 миллионов евро.

Однако уход Мбаппе все же вероятен, но только за 200 миллионов евро.

На Мбаппе претендуют «Реал», «Манчестер Сити» и «ПСЖ». В услугах игрока также заинтересована «Барселона». Поэтому в «Монако» намерены извлечь максимальную выгоду от продажи игрока.

«Монако» уже заработал 167,5 миллиона евро, продав Бернарду Силву и Бенжамена Менди в «Манчестер Сити», Тьемуэ Бакайоко – в «Челси», а также оформив ряд других сделок.

Мбаппе в «Реале» за 180 млн. Это вот-вот случится

Кто больше всех заработал на трансферах этим летом