Мечислав Гой: «Спросил у Глеба, что нам нужно для пьедестала. Он ответил: «Вы найдете деньги для премии, если попадем в тройку?»

Председатель гродненского горисполкома и по совместительству глава наблюдательного совета «Немана» Мечислав Гой рассказал об амбициях новичка команды Вячеслава Глеба.

– Прежде чем пригласить Вячеслава Глеба в команду, мы поговорили с Артемом Концевым и другими игроками, — рассказывает мэр. — Некоторые говорят: «Вот Глеб такой, с амбициями». А я отвечу: «А кто у нас сегодня без амбиций?». Без амбиций не получишь результат. Вячеслав пришел ко мне и сказал: «Почему вы ставите задачу занять только четвертое место? Я хочу третье!». Я спросил, что для этого нужно, он ответил: «Вы найдете деньги для премии, если попадем в тройку?» — «Я умножу эту сумму на два, если займете третье место». Он согласился, а мы идем к этому результату, – сказал Гой.

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