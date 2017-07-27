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Плавание. Чемпионат мира. Россия выиграла три золотые медали
28.07.2017 21:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Будапеште продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Российские пловцы выиграли три золотые медали.
Плавание
Чемпионат мира
Будапешт, Венгрия
Мужчины
200 м, на спине
1. Евгений Рылов (Россия) — 1.53,61
200 м, брасс
1. Антон Чупков (Россия) – 2.06,98
Эстафета 4х200 м, вольный стиль
1. Великобритания – 7:01,70
Женщины
100 м, вольный стиль
1. Симоне Мануэль (США) — 52,27
200 м, брасс
1. Юлия Ефимова (Россия) — 2.19,64
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В Будапеште продолжается чемпионат мира по водным видам спорта.
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