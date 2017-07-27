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Плавание. Чемпионат мира. Россия выиграла три золотые медали

28.07.2017 21:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В Будапеште продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Российские пловцы выиграли три золотые медали.

Плавание

Чемпионат мира

Будапешт, Венгрия

Мужчины

200 м, на спине

1. Евгений Рылов (Россия) — 1.53,61
2. Райн Мерфи (США) — 1.54,21
3. Джейкоб Пибли (США) — 1.55,06

200 м, брасс

1. Антон Чупков (Россия) – 2.06,98
2. Ясухиро Косэки (Япония) – 2.07,29
3. Иппэй Ватанабэ (Япония) – 2.07,47

Эстафета 4х200 м, вольный стиль

1. Великобритания – 7:01,70
2. Россия – 7:02,68
3. США – 7:03,18

Женщины

100 м, вольный стиль

1. Симоне Мануэль (США) — 52,27
2. Сара Шестрем (Швеция) — 52,31
3. Пернилла Блуме (Дания) — 52,69

200 м, брасс

1. Юлия Ефимова (Россия) — 2.19,64
2. Бетани Галат (США) — 2.21,77
3. Ши Цзинлинь (Китай) — 2.21,93

 
 
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В Будапеште продолжается чемпионат мира по водным видам спорта.

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