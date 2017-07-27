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Всемирные игры-2017. Гурков взял реванш у Каладу за поражение на домашнем ЧМ
28.07.2017 21:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский боец муай-тай Виталий Гурков провел первый бой на Всемирных играх-2017.
В своем первом бою Гурков обыграл по очкам португальцу Диого Каладу (29:28).
Напомним, на предварительной стадии домашнего чемпионата мира в мае Виталий Гурков проиграл Каладу по очкам (28:29).
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Белорусский боец муай-тай Виталий Гурков провел первый бой на Всемирных играх-2017.
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