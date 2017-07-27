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Михаил Захаров: «Вы все отрицательное ищете – что газеты, что телевидение»
28.07.2017 21:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер
– Обидное поражение?
– Ну конечно обидное. Вели 4:2, но наши легионеры допустили детские ошибки. Так бывает, это хоккей.
– Что это, потеря концентрации?
– Да как? Сильный соперник просто. Там мастера, хорошая команда. Она будет в плей-офф, однозначно.
– Очки зарабатывают российские легионеры...
– Ну почему? Туркин две шайбы, Развадовский. Там Казакевич пас отдал один в ноль. Причем тут российские легионеры? Вы все отрицательное ищете, что в газетах, что у вас на телевидении.
– Нет, вопрос в другом: Уолтерс, Словак не играют...
– Ничего страшного, значит, увидите других. Которые не на постоянном контракте.
– Что можете сказать об «Югре» накануне предстоящей встречи за 3-е место?
– Очень много сил, конечно, отдали. Матч тяжелый был. Попали в тяжелую ситуацию, но ничего страшного. Сначала в ней было минское «Динамо», теперь мы. Будем играть, – сказал Захаров в эфире «Беларусь 5».
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров прокомментировал поражение от московского «Динамо» (4:5 ОТ) в рамках Кубка Минска.
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