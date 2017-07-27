Михаил Захаров: «Вы все отрицательное ищете – что газеты, что телевидение»

Главный тренер Михаил Захаров прокомментировал поражение от московского (4:5 ОТ) в рамках Кубка Минска.

– Обидное поражение?

– Ну конечно обидное. Вели 4:2, но наши легионеры допустили детские ошибки. Так бывает, это хоккей.

– Что это, потеря концентрации?

– Да как? Сильный соперник просто. Там мастера, хорошая команда. Она будет в плей-офф, однозначно.

– Очки зарабатывают российские легионеры...

– Ну почему? Туркин две шайбы, Развадовский. Там Казакевич пас отдал один в ноль. Причем тут российские легионеры? Вы все отрицательное ищете, что в газетах, что у вас на телевидении.

– Нет, вопрос в другом: Уолтерс, Словак не играют...

– Ничего страшного, значит, увидите других. Которые не на постоянном контракте.

– Что можете сказать об «Югре» накануне предстоящей встречи за 3-е место?

– Очень много сил, конечно, отдали. Матч тяжелый был. Попали в тяжелую ситуацию, но ничего страшного. Сначала в ней было минское «Динамо», теперь мы. Будем играть, – сказал Захаров в эфире «Беларусь 5».