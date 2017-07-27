|
Контрольные матчи. Шайба Воробья принесла «Куньлуню» победу над «Йокеритом»
28.07.2017 21:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Контрольные матчи
Йокерит – Куньлунь Ред Стар – 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)
1:0 – 13 Йенсен (Регин)
2:0 – 27 Йенсен
2:1 – 31 Чипчура
2:2 – 43 Макаров (Поникаровский)
2:3 – 56 Воробей
Трактор – Северсталь – 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)
0:1 – 19 Кудако, ГБ
1:1 – 21 Шаров
1:2 – 30 Бумагин, ГБ
1:3 – 33 Казаковцев
Ак Барс – Нефтехимик – 3:4 Б (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)
0:1 – 5 Сергеев (Секстон), ГБ
0:2 – 9 Рау (Секстон)
1:2 – 18 Свитов (Язьков, Осипов)
1:3 – 21 Авцин (Порядин)
2:3 – 37 Свитов (Азеведо), ГБ
3:3 – 52 Токранов (Ткачев)
3:4 – 65 Порядин
Лада – Торос – 4:4 Б (0:1, 0:0, 4:3, 0:1)
Хомутов – Автомобилист – 4:3 ОТ (1:2, 2:1, 0:0, 1:0)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Контрольные матчи Йокерит – Куньлунь Ред Стар – 2:3 (1:0, 1:1, 0:2) 1:0 – 13 Йенсен (Регин) 2:0 – 27 Йенсен 2:1 – 31 Чипчура 2:2 – 43 Макаров (Поникаровский) 2:3 – 56 Воробей Трактор –...
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии