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Контрольные матчи. Шайба Воробья принесла «Куньлуню» победу над «Йокеритом»

28.07.2017 21:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Контрольные матчи

 

Йокерит – Куньлунь Ред Стар – 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

1:0 – 13 Йенсен (Регин) 

2:0 – 27 Йенсен

2:1 – 31 Чипчура

2:2 – 43 Макаров (Поникаровский)

2:3 – 56 Воробей

Трактор – Северсталь –  1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

0:1 – 19 Кудако, ГБ

1:1 – 21 Шаров

1:2 – 30 Бумагин, ГБ

1:3 – 33 Казаковцев

Ак Барс – Нефтехимик – 3:4 Б (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)

0:1 – 5 Сергеев (Секстон), ГБ

0:2 – 9 Рау (Секстон)

1:2 – 18 Свитов (Язьков, Осипов)

1:3 – 21 Авцин (Порядин)

2:3 – 37 Свитов (Азеведо), ГБ

3:3 – 52 Токранов (Ткачев)

3:4 –  65 Порядин

Лада – Торос –  4:4 Б (0:1, 0:0, 4:3, 0:1)

 

Хомутов – Автомобилист – 4:3 ОТ (1:2, 2:1, 0:0, 1:0)

 
 

 
 
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Контрольные матчи Йокерит – Куньлунь Ред Стар – 2:3 (1:0, 1:1, 0:2) 1:0 – 13 Йенсен (Регин) 2:0 – 27 Йенсен 2:1 – 31 Чипчура 2:2 – 43 Макаров (Поникаровский) 2:3 – 56 Воробей Трактор –...

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