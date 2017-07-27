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Кубок Дубко. Питерское «Динамо» разгромило «Неман», «Шахтер» уступил «Бейбарысу»

28.07.2017 21:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Кубок Дубко

Бейбарыс Казахстан – Шахтер Беларусь – 4:3

1:0 – Васильев (Баранов)
1:1 – Демков (Дадонов)
1:2 – Демков (Буйницкий, Андрущенко) ГБ
1:3 – Филичкин ГБ
2:3 – Смольянинов (Баранов) ГБ
3:3 – Худяков (Шарифьянов)
4:3 – Малюшкин (Чемерилов)

Динамо СПБ Россия – Неман Беларусь – 6:0

1:0 – Нечаев
2:0 - Джиошвили
3:0 – Кондратьев (Скворцов, Джиошвили)
4:0 – Куракин
5:0 – Назаревич
6:0 – Молодцов

 
 
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Кубок Дубко Бейбарыс Казахстан – Шахтер Беларусь – 4:3 1:0 – Васильев (Баранов) 1:1 – Демков (Дадонов) 1:2 – Демков (Буйницкий, Андрущенко) ГБ 1:3 – Филичкин ГБ2:3 –...

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