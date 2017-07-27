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Кубок Дубко. Питерское «Динамо» разгромило «Неман», «Шахтер» уступил «Бейбарысу»
28.07.2017 21:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Кубок Дубко
Бейбарыс Казахстан – Шахтер Беларусь – 4:3
1:0 – Васильев (Баранов)
Динамо СПБ Россия – Неман Беларусь – 6:0
1:0 – Нечаев
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Кубок Дубко Бейбарыс Казахстан – Шахтер Беларусь – 4:3 1:0 – Васильев (Баранов) 1:1 – Демков (Дадонов) 1:2 – Демков (Буйницкий, Андрущенко) ГБ 1:3 – Филичкин ГБ2:3 –...
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