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Писатель Дуги Бримсон: «Что знаю о белорусском футболе? Только то, что «Динамо-Брест» – лучший клуб»
28.07.2017 22:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Английский писатель и сценарист, автор множества культовых книг о футбольных фанатах Дуги Бримсон поделился знаниями о белорусском футболе.
– Что вы знаете о белорусском футболе?
– Только то, что «Динамо-Брест» – лучший клуб, – сказал Бримсон.
28 июля Бримсон провел встречу с болельщиками брестского «Динамо».
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Писатель Дуги Бримсон: «Что знаю о белорусском футболе? Только то, что «Динамо-Брест» – лучший клуб»
Английский писатель и сценарист, автор множества культовых книг о футбольных фанатах Дуги Бримсон поделился знаниями о белорусском футболе.
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