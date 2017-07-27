Писатель Дуги Бримсон: «Что знаю о белорусском футболе? Только то, что «Динамо-Брест» – лучший клуб»

Английский писатель и сценарист, автор множества культовых книг о футбольных фанатах Дуги Бримсон поделился знаниями о белорусском футболе.

– Что вы знаете о белорусском футболе?

– Только то, что «Динамо-Брест» – лучший клуб, – сказал Бримсон.

28 июля Бримсон провел встречу с болельщиками брестского «Динамо».