ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Писатель Дуги Бримсон: «Что знаю о белорусском футболе? Только то, что «Динамо-Брест» – лучший клуб»

28.07.2017 22:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Английский писатель и сценарист, автор множества культовых книг о футбольных фанатах Дуги Бримсон поделился знаниями о белорусском футболе.

– Что вы знаете о белорусском футболе?

– Только то, что «Динамо-Брест» – лучший клуб, – сказал Бримсон.

28 июля Бримсон провел встречу с болельщиками брестского «Динамо».

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Английский писатель и сценарист, автор множества культовых книг о футбольных фанатах Дуги Бримсон поделился знаниями о белорусском футболе.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Борис Михайлов о Кубке Стэнли: «В Москве хранятся куда более ценные трофеи»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика