Борис Михайлов о Кубке Стэнли: «В Москве хранятся куда более ценные трофеи»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов подверг критике ажиотаж вокруг выставленного в Музее хоккея Кубка Стэнли, который привезли в Москву Евгений Малкин и .

– Прежде всего хотел бы поздравить российских делегатов «Питтсбурга» – замечательного хоккеиста Малкина и ассистента Гончара – с очередным завоеванием главного трофея , они сражались и свой приз полностью заслужили. В то же время не могу согласиться с тем ажиотажем, которым сопровождалось появление Кубка Стэнли в столице огромной хоккейной державы и в Музее хоккея, в котором хранится немало куда более ценных трофеев. Это мое личное мнение, навязывать его кому-то не собираюсь.

– Почему вы относитесь к заокеанскому кубку столь прохладно?

– В свое время мы много обыгрывали и энхаэловцев, и клубы НХЛ, и в принципе для меня ничего не значит или, как говорит молодежь, мне это фиолетово.

Главное, что мне не нравится ситуация в современном мировом хоккее, когда НХЛ позволяет себе диктовать правила игры и, по сути, бойкотирует главный турнир в нашем виде спорта – Олимпиаду. На мой взгляд, в таких условиях любое путешествие их призов по территории любого континента, за исключением американского, вызывает вполне резонные вопросы.

Я не сомневаюсь, что именно НХЛ и проиграет из-за своего отказа участвовать в Олимпиаде. В феврале следующего года Игры будет смотреть весь мир – и на этом фоне НХЛ окажется в несколько нелепом положении. Я бы даже сказал в положении провинциальном.

Мне посчастливилось со сборными СССР дважды побеждать на Олимпийских играх, а еще один раз завоевать серебро. Могу сказать, что участие хоккеистов из НХЛ на этот планетарный турнир никак не влияло. Как были Игры соревнованиями высшего уровня, которые вызывали ажиотаж на всех континентах, так и останутся. И мы все вместе лишний раз убедимся в этом и в 2018 году, – сказал Михайлов.