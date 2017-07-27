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Сербский защитник Йоксимович перешел в «Городею»
28.07.2017 22:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сербский защитник Милан Йоксимович перешел в «Городею» из «Слободы», за которую он в минувшем сезоне провел 29 матчей (4 желтые карточки).
Контракт с игроком рассчитан до конца сезона 2017 года.
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Сербский защитник Милан Йоксимович перешел в «Городею» из «Слободы», за которую он в минувшем сезоне провел 29 матчей (4 желтые карточки).
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