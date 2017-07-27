Михаил Захаров: «Наливайко как всегда проявил себя. Как овертайм – мы обязательно остаемся в меньшинстве»

Главный тренер Михаил Захаров прокомментировал поражение в овертайме от московского «Динамо» (4:5) на Кубке Минска.

– Хорошая игра против команды намного мастеровитее нашей. Почему не смогли победить? Есть правило: когда ты играешь 3 на 3, смена должна длиться не более 20-25 секунд. А у нас Развадовский переиграл и в итоге фатально ошибся.

- Насколько серьезно повреждение Мицкевича?

– Пока не знаю, он лежит в медицинской комнате, врачи разбираются.

- Как полагаете, кому больше сегодня не повезло – ему или Когалеву?

– Ох, Когалев... На то он и Когалев. Ладно бы он не забил при выкате «в ноль», так хоть в ворота попал бы. И тоже потом затянул свою смену.

- Какие дальнейшее перспективы Кубка Минска видятся вам как его организатору?

– Все зависит от моих друзей, которые сейчас откликнулись на приглашение. Обсуждали с ними – все довольны уровнем турнира: Рига, «Югра». Вот с ярославцами пока не переговаривали. Вообще же хоккеисты выходят на лед для зрителей. Сколько сегодня было на трибуах – тысяч пять-шесть? Значит, турнир уже удался. Пока не знаю, в каком формате, но, наверное, его стоит продолжать.

- Считается, что истинный класс игроков проявляются именно в борьбе с сильными соперниками. Кто вас в этом смысле порадовал, а кто нет?

– Мне соперники нравятся. Любую нашу ошибку дожимают по-полной, есть чему поучиться. Сегодня вот почти весь первый период мы в основном откидывались, даже толкового паса сделать не могли. Мандраж, что ли. Второй – уже ничего, третий нормально. Хотя от легионеров ждем большего.

Ну и Наливайко как всегда проявил себя. Как овертайм – мы обязательно остаемся в меньшинстве. Сколько ни просил, чтобы его больше не назначали на наши игры. Парень уникальный – весь в Проскурова, – сказал Захаров.