«Неман» создаст клубную академию

Председатель гродненского горисполкома и по совместительству глава наблюдательного совета «Немана» Мечислав Гой сообщил, что у клуба появится собственная академия, где будут воспитывать подрастающих футболистов для первой команды.

– Хочется собрать самых одаренных в футбольном плане ребят из каждого района. Под одной крышей объединим тех, кто в будущем станет игроком основы, – поделился планами Мечислав Гой. – Уже нашли здание под общежитие – на улице Лермонтова. Провели там ремонт. Каждому найдем место для обучения, – сказал Гой.