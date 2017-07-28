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«Неман» создаст клубную академию

28.07.2017 23:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель гродненского горисполкома и по совместительству глава наблюдательного совета «Немана» Мечислав Гой сообщил, что у клуба появится собственная академия, где будут воспитывать подрастающих футболистов для первой команды.

– Хочется собрать самых одаренных в футбольном плане ребят из каждого района. Под одной крышей объединим тех, кто в будущем станет игроком основы, – поделился планами Мечислав Гой. – Уже нашли здание под общежитие – на улице Лермонтова. Провели там ремонт. Каждому найдем место для обучения, – сказал Гой.

 
 
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Председатель гродненского горисполкома и по совместительству глава наблюдательного совета «Немана» Мечислав Гой сообщил, что у клуба появится собственная...

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