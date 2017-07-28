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Антонио Конте: «Челси» – фаворит сезона в АПЛ»

28.07.2017 23:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Челси» Антонио Конте назвал свою команду фаворитом предстоящего чемпионата Англии.

- «Челси» – фаворит?

– Точно. Мы выиграли АПЛ в прошлом сезоне. Нынешний будет сложным.

Вы знаете, что происходило в Англии: «Челси» выиграл титул, потом «Лестер». Поэтому мы должны быть осторожны и не должны воспринимать ни одну команду легкомысленно.

Это нормально, что все большие команды стараются усилить состав, приведя классных игроков. Это они и сделали. Так что этот сезон будет серьезным испытанием для нас.

Очень важно, чтобы игроки понимали мой футбол и адаптировались. Бакайоко нужно время, чтобы понять мой футбол, и это большая трудность для тренера. Нужно время, чтобы донести свою идею игры до футболиста. То же касается и Мораты.

- Что скажете о молодых игроках?

– Если молодой футболист силен и будет готов, я его задействую. Я свой первый матч в Италии провел в 16 лет, но я играл за «Лечче», старавшийся избежать вылета, а не за «Ювентус», боровшийся за титул, – сказал Конте.

 
 
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Главный тренер «Челси» Антонио Конте назвал свою команду фаворитом предстоящего чемпионата Англии.

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