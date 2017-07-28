Автор книг о футбольных хулиганах: Беларусь для британцев – мистика

БРЕСТ, 28 июл — Sputnik. Английский писатель и сценарист, британец Дуги Бримсон встретился с болельщиками "Динамо-Брест" в фан-шопе клуба в пятницу.

Писатель приехал в Брест по приглашению администрации брестского футбольного клуба. Встреча прошла в формате интервью. 57-летний англичанин ответил на вопросы пришедших. Затем состоялась автограф-сессия.

"В прошлый раз я был впечатлен поездкой в Беларусь"

В Беларуси Брисмсон уже второй раз. До этого он приезжал сюда девять лет назад.

"Я люблю путешествовать, встречать новых людей, мне нравится эта часть света. Когда я приезжал в Беларусь в прошлый раз, я был очень впечатлен. Я решил приехать посмотреть на нее еще раз, проверить изменилось ли здесь что-то с тех времен. Здесь очень красиво и чисто. Это самая чистая страна, которую я когда-либо видел. Это невероятно. Я совершенно искренне так думаю. Большинство других городов и стран просто ужасны в этом плане: Москва или Лондон, например", — считает англичанин.

По мнению Бримсона, информацию о Беларуси в британской прессе подают не в том виде, как есть на самом деле.

"Беларусь и Россия для большинства британцев — довольно мистические страны. Так повелось еще со времен Советского Союза. Когда приезжаю в подобные страны, хочется по возвращении в Англию объяснить, какие они на самом деле, чтобы другие люди не опасались приезжать сюда. Сейчас многие англичане едут в Россию, потому что там состоится чемпионат мира по футболу в следующем году, и британская пресса описывает ее не так, как есть", — рассказал писатель.

У Бримсона нет планов писать книгу о фанатах из стран Восточной Европы.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Футбольные фанаты на встрече с Бримсоном

"Писать нехудожественную литературу довольно сложно, нужно проводить много исследований. Нужно путешествовать по России, Беларуси. А это много времени переездов", — поделился Бримсон.

О белорусских футбольных клубах до нынешней поездки он ничего не знал.

"Нет, я не видел игры белорусских команд. Я бы пришел в воскресенье на матч "Динамо-Брест", но мне надо лететь обратно", — рассказал гость.

"Хулиганская литература" игнорируются в литературном мире

Первую книгу Дуги и его брат Эдди написали вместе в 1996 году. Они не имели опыта в писательстве, но книга все же имела успех. В течение следующих двух лет Бримсоны написали еще три книги. Затем каждый из них пошел своим путем.

"После публикации наших работ парни, которые раньше не читали книги, начали читать. Появились наши последователи, которые стали писать в том же направлении. Появилось даже понятие "хулиганская литература". Многие издательства заработали большие деньги на наших книгах. Но они нам никогда не отдавали должное за то, что мы вернули людей к чтению. Но это нормально, ведь я пишу не для издательств, а для читателей. Да, мы тоже заработали на этом. Но в общем, нас просто игнорируют в литературном мире. Люди, которые продали во много раз меньше книг, получили гораздо больше признания. Меня раздражает, что не только я не получил признание, но и то, что люди, которые читают такую литературу, также игнорируются в литературном мире", — выразил возмущение автор книг о "хулиганизме".

"Хулиганизм" — своего рода "бойцовский клуб"

Сам Бримсон к культуре футбольных фанатов относится положительно.



© REUTERS STRINGER Фанаты устроили давку перед футбольным матчем в Гондурасе

"Это культура, в который я вырос. Она мне очень нравится. Она сильно влияет на людей. Нельзя никак ее остановить, она постоянно меняется. Я пытаюсь объяснить тем, кто вовлечен в культуру, что есть последствия от их действий. Я также пытаюсь объяснить властям, почему эти люди делают то, что они делают. Я пытаюсь это объяснить так, чтобы никто из-за моих книг не сел в тюрьму", — сказал писатель.

По его мнению, футбол — это побег от повседневной жизни.

"Можно быть тем, кем ты не являешься в обычной жизни. Можно быть в компании людей и заниматься тем, чем ты обычно не занимаешься. Для меня лучшее сравнение этой культуры — с "Бойцовским клубом" Чака Паланика. "Хулиганизм" — своего рода "бойцовский клуб". Но это совсем не о драках. Это как небольшой клуб, где можно в компании посмеяться, выпить, пережить какие-то новые впечатление", — считает Бримсон.

Во время "Евро-2016" российские и британские футбольные болельщики бросали друг в друга стулья около одного из ресторанов Марселя. Фанатов пришлось разнимать французским полицейским. Такие потасовки происходят регулярно.

"Для футбольных фанатов ненавидеть фанатов другой команды — это очень серьезно. Это часть игры. Если написать на бумаге, то все это звучит глупо. Но в день матча ничего важнее быть не может. Мне кажется, движение хулиганизма в России выходит за пределы футбола. Для английских фанатов самое главное — день матча. То, что мы видели в Марселе в 2016 году — это было столкновение двух культур. Мы видели российских хулиганов, которые очень организованы, почти профессиональные. Мы видели олдскульных английских любителей выпить", — поделился мнением британский гость.

По словам автора, кроме Англии, его книги имеют большую популярность в России.

Футбольные фанаты в Британии поддерживают Brexit

Бримсон считает, что политика мультикультурализма в Великобритании не работает.

"Это катастрофа. Мультикультурализм убивает мою страну. "Брексит" — это хорошая вещь. Я с первого дня его поддерживаю. Я всегда задаю вопрос: что дал мне мультикультурализм. И ответ: ничего. Он стер мою культуру. Недавно я проехал в лондонском метро пару остановок и не услышал ни одного английского слова", — рассказал англичанин.

В то же время, в Англии нет проблем с расизмом и это, по словам интервьюируемого, единственный плюс мультикультурализма.

"Из-за террористических актов, которые мы видели в Лондоне, футбольные фанаты объединяются. Практически создают политическую партию. У них уже был марш через Лондон в десять тысяч человек. Следующий будет в октябре. Планируется, что придет около 50 тысяч. Они просто пройдут по городу, чтобы высказать свое неудовольствие этой ситуацией и показать правительству, что среднестатистический рабочий человек разозлен мультикультурализмом", — поделился писатель.

Дуги Бримсон родился в 1959 году в графстве Хартфордшир. Он стал известен благодаря исследованиям феномена футбольного хулиганизма.

Его книги "Куда бы ми не ехали", "Англия, моя Англия", "Столичное возмездие" и "Дни дерби" приобрели культовый статус в среде футбольных фанатов по всему миру. Кроме того, он написал сценарий одного из самых известных фильмов о фанатах — "Хулиганы зеленой улицы", который вышел в прокат в 2005 году.