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Кубок Минска. «Юность» сразится за третье место с «Югрой», минское «Динамо» – за пятое с рижскими одноклубниками
29.07.2017 09:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Кубок Минска
Матч за 5-е место
Динамо Минск – Динамо Рига
29 июля, 11.30. Минск, «Чижовка-Арена»
Матч за 3-е место
Юность – Югра
29 июля, 15.30. Минск, «Чижовка-Арена»
Финал
Локомотив – Динамо Москва
29 июля, 19.30. Минск, «Чижовка-Арена»
Все поединки в прямом эфире покажет телеканал «Беларусь 5».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Кубок Минска. «Юность» сразится за третье место с «Югрой», минское «Динамо» – за пятое с рижскими одноклубниками
Кубок Минска Матч за 5-е место Динамо Минск – Динамо Рига 29 июля, 11.30.
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