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Кубок Минска. «Юность» сразится за третье место с «Югрой», минское «Динамо» – за пятое с рижскими одноклубниками

29.07.2017 09:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Кубок Минска

Матч за 5-е место

Динамо Минск – Динамо Рига

29 июля, 11.30. Минск, «Чижовка-Арена»

Матч за 3-е место

Юность – Югра

29 июля, 15.30. Минск, «Чижовка-Арена»

Финал

Локомотив – Динамо Москва

29 июля, 19.30. Минск, «Чижовка-Арена»

Все поединки в прямом эфире покажет телеканал «Беларусь 5».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 

 

 
Теги: Минск
 
 
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