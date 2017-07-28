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Азаренко снялась с турнира в Стэнфорде
29.07.2017 09:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко снялась со стартующего на следующей неделе турнира в Стэнфорде.
Причиной отказа от участия стала вирусная инфекция.
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Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко снялась со стартующего на следующей неделе турнира в Стэнфорде.
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