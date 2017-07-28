ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Роман Граборенко: «Благодарен Назарову и руководству «Нефтехимика» за уважительное отношение к моему гражданству»

29.07.2017 09:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Белорусский защитник Роман Граборенко рассказал о переходе в «Нефтехимик».

– Прежде всего – поздравления с дебютом и с победой в татарстанском дерби! Почему выбрали клуб из Нижнекамска?

– Руководство «Нефтехимика» проявило наибольший интерес – и я без всяких сомнений принял предложение клуба об однолетнем контракте.

– Небольшой сенсацией кахаэловского масштаба стало то, что главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров не стал настаивать на смене вашего хоккейного гражданства.

– Знаете, этот момент при подписании контракта не обсуждался. И я очень благодарен Андрею Викторовичу и руководству «Нефтехимика» за вот такое уважительное отношение к моему гражданству. Для меня это большой бонус, который постараюсь отработать на льду и принести команде максимальную пользу.

Кстати, в Беларуси наш главный тренер очень популярен. Многие вспоминают не только ставший одним из самых обсуждаемых в истории «Динамо» матч с «Витязем», но и встречи с другими клубами Назарова. Вообще в Минске с уважением относятся к жестким тренерам – и не случайно там в последнее время работают канадские специалисты.

- В прошлом сезоне вы провели за минское «Динамо» всего 16 матчей, но при этом добились отличной для защитника статистики – 2 гола, 6 передач, показатель полезности «плюс 7».

– Прошлый сезон получился немного скомканным. Сначала находился на просмотре в «Торонто», потом ближе к зиме подписал контракт с «Динамо», но из-за аппендицита провел мало матчей. Поэтому ставку делаю именно на предстоящий сезон в «Нефтехимике», – сказал Граборенко.

Андрей Назаров: «Настаивать на смене Граборенко хоккейного гражданства по примеру Стася не буду. Мы уважаем суверенитет Беларуси»

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Чемпионат Беларуси. 16-й тур. БАТЭ принимает «Гомель», «Витебск» – «Крумкачы» и другие матчи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика