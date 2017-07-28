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Чемпионат России. ЦСКА принимает хабаровский СКА и другие матчи

29.07.2017 10:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 3-м туре чемпионата России ЦСКА примет хабаровский СКА, «Зенит» сыграет с «Тосно», а «Спартак» – с «Краснодаром».

Чемпионат России

3-й тур

ЦСКА – СКА Хабаровск
Дата проведения
29 июля, 15.00, «ЦСКА»
превью матча онлайн статистика
Урал – Уфа
Дата проведения
29 июля, 15.00, «СКБ-Банк Арена»
превью матча онлайн статистика
Рубин – Арсенал Тула
Дата проведения
29 июля, 17.30, «Казань-Арена»
превью матча онлайн статистика
Ахмат – Динамо Москва
Дата проведения
29 июля, 20.00, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика
Амкар – Ростов
Дата проведения
30 июля, 15.00, «стадион Звезда»
превью матча онлайн статистика
Локомотив – Анжи
Дата проведения
30 июля, 17.30, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика
Тосно – Зенит
Дата проведения
30 июля, 20.00, «Петровский»
превью матча онлайн статистика
Спартак – Краснодар
Дата проведения
31 июля, 19.30, «Открытие Арена»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Статистика РФПЛ

Таблица РФПЛ

 
 
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В 3-м туре чемпионата России ЦСКА примет хабаровский СКА, «Зенит» сыграет с «Тосно», а «Спартак» – с «Краснодаром».

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