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Чемпионат России. ЦСКА принимает хабаровский СКА и другие матчи
29.07.2017 10:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 3-м туре чемпионата России ЦСКА примет хабаровский СКА, «Зенит» сыграет с «Тосно», а «Спартак» – с «Краснодаром».
Чемпионат России
3-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В 3-м туре чемпионата России ЦСКА примет хабаровский СКА, «Зенит» сыграет с «Тосно», а «Спартак» – с «Краснодаром».
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