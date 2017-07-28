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Плавание. Чемпионат мира. Герасименя пробилась в полуфинал 50-метровки кролем, Хитрая выбыла

29.07.2017 10:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня проходят очередные заплывы в рамках утренней квалификационной сессии по плаванию на чемпионате мира в Будапеште.

Плавание

Чемпионат мира

Будапешт, Венгрия

Квалификация

Утренняя сессия

Женщины

50 м, вольный стиль

Белорусская пловчиха Александра Герасименя пробилась в полуфинал с 11-м результатом (24,82). Хитрая показала результат 25,10 и заняла 18-е место в предварительных заплывах. Лучший результат показала шведка Сара Шестрем (24,08). Полуфинальные заплывы состоятся в вечерней сессии.

Мужчины

50 м, на спине

Павел Санкович вышел в полуфинал с 10-м результатом (24,94). Еще один белорус Виктор Стаселович занял 25-е место (25,55) и выбыл. Первое место в квалификации занял Джуня Кога из Японии (24,54).

 
 
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Сегодня проходят очередные заплывы в рамках утренней квалификационной сессии по плаванию на чемпионате мира в Будапеште.

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