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Плавание. Чемпионат мира. Герасименя пробилась в полуфинал 50-метровки кролем, Хитрая выбыла
29.07.2017 10:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня проходят очередные заплывы в рамках утренней квалификационной сессии по плаванию на чемпионате мира в Будапеште.
Плавание
Чемпионат мира
Будапешт, Венгрия
Квалификация
Утренняя сессия
Женщины
50 м, вольный стиль
Белорусская пловчиха Александра Герасименя пробилась в полуфинал с 11-м результатом (24,82). Хитрая показала результат 25,10 и заняла 18-е место в предварительных заплывах. Лучший результат показала шведка Сара Шестрем (24,08). Полуфинальные заплывы состоятся в вечерней сессии.
Мужчины
50 м, на спине
Павел Санкович вышел в полуфинал с 10-м результатом (24,94). Еще один белорус Виктор Стаселович занял 25-е место (25,55) и выбыл. Первое место в квалификации занял Джуня Кога из Японии (24,54).
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Сегодня проходят очередные заплывы в рамках утренней квалификационной сессии по плаванию на чемпионате мира в Будапеште.
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