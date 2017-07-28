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Белорусы сыграют с россиянами в матче Евролиги по пляжному футболу

29.07.2017 11:53 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 июл — Sputnik. Белорусская сборная сегодня сыграет со сборной России в матче Евролиги по пляжному футболу.  Это будет второй матч для нашей сорной, которую возглавляет испанец Николас Альварадо.

Накануне белорусы блестяще обыграли сборную Швейцарии со счетом 8:4.

Евролига проводится ежегодно с 1998 года, в этом году она проходит в Москве с 28 по 30 июля. Регламент турнира уже несколько лет не меняется: в элитном дивизионе Евролиги принимают участие 12 команд, каждая из которых проведет по шесть матчей на двух этапах. Всего же будет проведено пять отдельных этапов Евролиги. В итоге восемь лучших команд выйдут в Суперфинал, где и будет выявлен победитель. В этом сезоне решающая часть турнира пройдет в Италии с 31 августа по 3 сентября.

Действующим чемпионом Евролиги является сборная Украины.  В заключительный день соревнований, 30 июля, белорусы встретятся с греческой сборной.

 
Теги: Минск
 
 
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Накануне белорусская сборная одержала победу над швейцарцами в матче Евролиги по пляжному футболу.

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