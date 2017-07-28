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«Витебск» – «Крумкачы». Яшин, Климович, Семенов, Иванов и Шикавка отказались ехать на матч из-за задержки зарплаты
29.07.2017 11:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в рамках 16-го тура чемпионата Беларуси «Витебск» на своем поле примет «Крумкачы».
В составе гостей на матч отказалась ехать группа футболистов: Дмитрий Климович, Дмитрий Яшин, Егор Семенов, Филипп Иванов, Евгений Шикавка. Причина отказа – задержка заработной платы.
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«Витебск» – «Крумкачы». Яшин, Климович, Семенов, Иванов и Шикавка отказались ехать на матч из-за задержки зарплаты
Сегодня в рамках 16-го тура чемпионата Беларуси «Витебск» на своем поле примет «Крумкачы».
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