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International Champions Cup. «Челси» играет с «Интером», «Сити» встречается с «Тоттенхэмом», «Реал» против «Барселоны»
29.07.2017 12:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
International Champions Cup
Сингапур
Нэшвилл, США
Майами, США
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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International Champions Cup. «Челси» играет с «Интером», «Сити» встречается с «Тоттенхэмом», «Реал» против «Барселоны»
International Champions Cup Сингапур Нэшвилл, США Майами, США ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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