ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

International Champions Cup. «Челси» играет с «Интером», «Сити» встречается с «Тоттенхэмом», «Реал» против «Барселоны»

29.07.2017 12:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

International Champions Cup

Сингапур 

Челси Англия – Интер Италия
Дата проведения
29 июля, 14.35, «Stadium of Singapore»
Онлайн матча

Нэшвилл, США 

Манчестер Сити Англия – Тоттенхэм Англия
Дата проведения
30 июля, 01.05, «LP Field»
Онлайн матча

Майами, США 

Реал Мадрид Испания – Барселона Испания
Дата проведения
30 июля, 03.05, «Sun Life Stadium»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
International Champions Cup Сингапур Нэшвилл, США Майами, США ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Витебск» – «Крумкачы». Яшин, Климович, Семенов, Иванов и Шикавка отказались ехать на матч из-за задержки зарплаты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика