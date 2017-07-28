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Жозеп Бартомеу: «ПСЖ» должен заплатить за Неймара всю сумму отступных, до последнего пенни»

29.07.2017 11:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Неймара в «ПСЖ».

«Мы хотим, чтобы Неймар остался, но есть пункт о сумме выкупа. Если он хочет уйти, «ПСЖ» должен заплатить всю сумму выкупа, до последнего пенни. Мы с Неймаром пока не общались, но обсудим с ним все, когда вернемся домой.

Команду можно будет усилить с учетом заработанных средств. Финансовый фэйр-плей УЕФА все контролирует, и если у кого-то есть нарушения, применяются санкции», – сказал Бартомеу.

В контракте Неймара прописана сумма отступных в размере 222 миллионов евро.

 
 
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Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Неймара в «ПСЖ».

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