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Экстралига. Карев может перейти в «Могилев»

29.07.2017 12:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник Андрей Карев может перейти в «Могилев».

32-летний хоккеист ранее выступал за «Юность» и «Шахтер». На счету Карева 7 чемпионских титулов в Беларуси. Также в 2007 и 2011 годах защитник в дважды становился победителем Континентального Кубка в составе минской «Юности». В форме национальной сборной Беларуси Карев провел 37 игр.

Последние три сезона хоккеист провел в Солигорске. За 110 игр «регулярки» в составе «горняков» защитник отметился 22 (6+16) результативными баллами и 202 минутами штрафного времени.

 
Теги: Могилев
 
 
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Защитник Андрей Карев может перейти в «Могилев».

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