Экстралига. Карев может перейти в «Могилев»

Защитник Андрей Карев может перейти в «Могилев».

32-летний хоккеист ранее выступал за «Юность» и «Шахтер». На счету Карева 7 чемпионских титулов в Беларуси. Также в 2007 и 2011 годах защитник в дважды становился победителем Континентального Кубка в составе минской «Юности». В форме национальной сборной Беларуси Карев провел 37 игр.

Последние три сезона хоккеист провел в Солигорске. За 110 игр «регулярки» в составе «горняков» защитник отметился 22 (6+16) результативными баллами и 202 минутами штрафного времени.