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Семенов покинул «Крумкачы»
29.07.2017 12:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
29-летний полузащитник Егор Семенов ушел из клуба «Крумкачы».
У игрока состоялся разговор с директором клуба Денисом Шунто, по итогам которого было решено расторгнуть контракт по соглашению сторон. Причина такого решения — задержка заработной платы.
В нынешнем сезоне Семенов провел за «Крумкачы» 7 матчей в чемпионате Беларуси, результативными действиями не отметился.
Добавим, что группа игроков команды (Дмитрий Климович, Дмитрий Яшин, Егор Семенов, Филипп Иванов, Евгений Шикавка) отказалась ехать в Витебск на матч чемпионата Беларуси, который состоится 29 июля.
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29-летний полузащитник Егор Семенов ушел из клуба «Крумкачы».
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