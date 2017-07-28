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Кристина Тимановская: «Хочу выиграть два олимпийских золота и войти в историю, как Нестеренко»

29.07.2017 12:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала о своих целях.

«Про подвиг Юлии на Олимпиаде-2004 узнала примерно на второй год занятий легкой атлетикой. А поняла, насколько это крутое достижение, в 17 лет, получив соревновательный опыт на международном уровне.

Хочу выиграть два олимпийских золота и войти в историю, как Нестеренко. Но как бы это сделать, чтобы меня перестали сравнивать с Юлей? Может быть, стать чемпионкой в беге на 200 метров? Юля говорила мне, что не любила бегать больше ста, а для меня 200 метров — любимая дистанция.

Вообще-то, именно на ней планировала взять медаль на молодежном чемпионате Европы, но сил после трехнедельного интенсивного соревновательного цикла на две дисциплины не хватило. Я же не бессмертная! В какой-то момент должна была дать слабину. В финале на 200 м стала четвертой, уступив по ходу гонки третью позицию.

Кстати, в беге на 100 м на Евро приняла участие с таким отношением: «Почему бы и нет? Вдруг получится». Теперь тренер надо мной подшучивает, мол, чудная — ехала за медалью на 200 м, а взяла ее на «сотке».

Напомним, 20-летняя Тимановская на турнире в немецком Эльвангене обновила молодежный рекорд страны в беге на 100 м, который стоял с 1995 года и принадлежал Наталье Сафронниковой. Теперь лучшее достижение белорусок в этой дисциплине равняется 11,28 с.

 
 
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала о своих целях.

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