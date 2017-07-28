|
«Крумкачы» должны Климовичу и Семенову зарплату за четыре месяца, Иванову, Яшину и Шикавке – за два
29.07.2017 14:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Задолженность клуба «Крумкачы» по зарплате перед Дмитрием Климовичем и Егором Семеновым — 4 месяца, перед Филиппом Ивановым, Дмитрием Яшиным и Евгением Шикавкой — 2 месяца.
В связи с задержкой по зарплате эта пятерка ведущих игроков «воронов» отказалась участвовать в гостевом матче 16-го тура чемпионата Беларуси с «Витебском».
Напомним, Семенов уже расторг контракт с клубом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задолженность клуба «Крумкачы» по зарплате перед Дмитрием Климовичем и Егором Семеновым — 4 месяца, перед Филиппом Ивановым, Дмитрием Яшиным и Евгением Шикавкой...
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии