«Крумкачы» должны Климовичу и Семенову зарплату за четыре месяца, Иванову, Яшину и Шикавке – за два

Задолженность клуба «Крумкачы» по зарплате перед Дмитрием Климовичем и Егором Семеновым — 4 месяца, перед Филиппом Ивановым, Дмитрием Яшиным и Евгением Шикавкой — 2 месяца.

В связи с задержкой по зарплате эта пятерка ведущих игроков «воронов» отказалась участвовать в гостевом матче 16-го тура чемпионата Беларуси с «Витебском».

Напомним, Семенов уже расторг контракт с клубом.