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«Крумкачы» должны Климовичу и Семенову зарплату за четыре месяца, Иванову, Яшину и Шикавке – за два

29.07.2017 14:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Задолженность клуба «Крумкачы» по зарплате перед Дмитрием Климовичем и Егором Семеновым — 4 месяца, перед Филиппом Ивановым, Дмитрием Яшиным и Евгением Шикавкой — 2 месяца.

В связи с задержкой по зарплате эта пятерка ведущих игроков «воронов» отказалась участвовать в гостевом матче 16-го тура чемпионата Беларуси с «Витебском».

Напомним, Семенов уже расторг контракт с клубом.

 
Теги: Витебск
 
 
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Задолженность клуба «Крумкачы» по зарплате перед Дмитрием Климовичем и Егором Семеновым — 4 месяца, перед Филиппом Ивановым, Дмитрием Яшиным и Евгением Шикавкой...

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